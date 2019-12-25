Инесса Юрченко объявила об уходе с поста врио главы "Ленфильма"

Вечером в среду, 9 сентября, стало известно о том, что пост временно исполняющего обязанности генерального директора киностудии "Ленфильм" покинула Инесса Юрченко. Это стало известно из обращения уже бывшей главы киностудии, появившегося в распоряжении Piter.tv от пресс-службы киностудии.

В соответствии с распоряжением единственного акционера АО "Ленфильм", Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), от 08.09.2020 я завершаю свою работу в качестве временно исполняющего обязанности генерального директора Киностудии. В первую очередь хотела бы поблагодарить коллектив Ленфильма за их высокий профессионализм, глубокую преданность Киностудии и потрясающую трудоспособность.

В течение первых месяцев работы были сформированы стратегия оздоровления Киностудии до 2025 г., подкрепляющие ее финансовая модель, бизнес-план и дорожные карты. Принимая полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора Ленфильма в феврале 2020 г., я понимала, что одной из моих ключевых задач была подготовка этих основополагающих документов, которые стали нормативной базой для дальнейшего развития Киностудии. Учитывая согласование документации Советом директоров Ленфильма, считаю, что данная задача выполнена полностью. Хотела бы отдельно поблагодарить Президента Российской Федерации за распоряжения, направленные на вывод Киностудии из кризисного состояния, которые придали новый импульс усилиям по оздоровлению Ленфильма. В разработке и согласовании документов активно принимали участие члены Совета директоров, Банк ВТБ, Росимущество, Министерство культуры и Министерство финансов Российской Федерации, которых я искренне благодарю за непрерывную поддержку, оказанную Киностудии в этот непростой период.

Благодарю и СМИ, которые не остались безучастными к ситуации на Киностудии, активно интересовались ее судьбой, планами и активно освещали все происходящее на Ленфильме.

Стоит подчеркнуть, что и творческая деятельность Ленфильма не прекращалась, даже в условиях ограничительных мер ввиду распространения короновируса. В целях возобновления основной функции Ленфильма – кинопроизводства, Киностудией были подготовлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации и в Фонд Кино на оказание частичной государственной поддержки в виде субсидий на создание фильмов. Ленфильм также провел собственный конкурс сценариев веб-сериалов, в котором приняли участие 460 авторов. В середине августа коллективом Ленфильма и креативной молодёжью Петербурга было открыто общественное пространство "Kino Corner", которое посетили более 30 000 человек. На территории Ленфильма были проведены выступления известных артистов, концерты, спектакли, интерактивные игры, мастер-классы, лекции, кинопоказы и многое другое. Благодаря подарку от известных граффити-художников на стенах Киностудии появились изображения героев советского кино и кадры из фильмов Золотой Коллекции. Возобновила свою работу и фотостудия Ленфильма. Наряду с творческой деятельностью, хотела бы отметить, возможно, менее видимую, но очень важную работу по приведению киностудии в порядок. Проведена масштабная генеральная уборка основных общественных зон Киностудии, с целью обеспечить полноценное функционирование Киностудии.

Таким образом, полностью поддерживаю решение Росимущества о прекращении полномочий врио генерального директора Ленфильма ввиду полноценной реализации задач, предусмотренных должностью временно исполняющего обязанности. Безусловно, новому Генеральному директору предстоит еще очень много работы, учитывая глубину кризиса, в котором Киностудия находится уже многие годы. Однако, согласованная база основополагающих документов, возобновление творческой деятельности Ленфильма и ряд выполненных хозяйственный мероприятий формируют прочный фундамент для дальнейшего развития Киностудии. Со своей стороны продолжу оказывать дальнейшую поддержку любимому нами Ленфильму.

– заявила Инесса Юрченко.