Эдуард Пичугин прокомментировал свой уход с должности гендиректора "Ленфильма"

Об увольнении стало известно 24 декабря.

Экс-гендиректор "Ленфильма" прокомментировал сообщение Владимира Мединского о своем уходе, а также поделился планами на будущее. Об этом Эдуард Пичугин написал на своей странице в Facebook.

"В ближайшее ​ время я сосредоточу свои усилия на реализации собственных коммерческих кинопроектов, первым из которых будет музыкальный фильм о современной молодежи", - написал Пичугин.

При этом в производстве проектов окажут поддержку министерство культуры, Фонд кино, а также "Ленфильма". Пичугин не собирается прощаться с киностудией насовсем: планируется работа на общественных началах в Попечительском совете, а также руководство Фондом поддержки проектов "Ленфильма".

"Я благодарю всех партнеров киностудии за плодотворную совместную работу, горжусь результатами своего труда, нацелен на продуктивное сотрудничество с новым руководством киностудии и министерством культуры".

Кинопродюсер занимал должность гендиректора с 2012 года. За этот период на "Ленфильме" сняли 16 полнометражных художественных фильмов, а также развивали производство документального кино. В декабре 2019 КГИОП признал здание киностудии объектом культурного наследия.

О том, кто станет новым гендиректором, будет известно весной следующего года по результатам открытого конкурса.

Напомним, 24 декабря Владимир Мединский решил освободить Эдуарда Пичугина с должности гендиректора "Ленфильма". Ранее между сотрудниками "Ленфильма" и союзом кинематографистов произошел конфликт. Первые выступали против увольнения Пичугина, в то время как вторые считали, что гендиректор виновен в долгах киностудии.

Фото: Эдуард Пичугин / Facebook