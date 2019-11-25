Сотрудники "Ленфильма" против увольнения директора Эдуарда Пичугина

На коллективной встрече сотрудников "Ленфильма" обсудили насущные проблемы киностудии.

В Петербурге прошло общее собрание коллектива киностудии "Ленфильм". Собрание организовали на фоне конфликта "Ленфильма" и Союза кинематографистов Санкт-Петербурга. Причина – финансовые проблемы студии.

Эдуард Пичугин подтверждает, что дела на студии могли быть и лучше, но отмечает, что коллектив продолжает заниматься сохранением "Ленфильма" и делает это с большой любовью.

Мне как раз приятно об этом говорить, потому что мы смогли сохранить Ленфильм, мы смогли возродить Ленфильм и сегодня мы говорим о бкдкщем "Ленфильма". Эдуард Пичугин, Генеральный директор "Ленфильма"

Союз кинематографистов настаивает, чтобы Эдуард Пичугин был уволен из-за его некомпетентности. По их мнению, именно он виновен в долгах организации. Сотрудники "Ленфильма" категорически против сокращения генерального директора.

Они написали коллективное письмо, в котором выражают поддержку и благодарность директору.

Прошло столько проверок, есть нарушения, но в этом нет криминала и нет преступления. Это говорит о том, что нащ менеджмент старался тоже работал. А я? Как я должна не поддержать своего директора, если мы все, присутствующие в зале, честно, за небольшую зарплату, без страха и упрека работаем все эти годы. Значит получается, что либо мы все тоже никуда не годимся и распишемся в собственной плохой работе. Я никогда этого не сделаю. Мы работаем и мы работаем хорошо. Елизавета Пахомова, Глава профсоюзной организации АО "Киностудии "Ленфильм"

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