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КГИОП признал здание "Ленфильма" объектом культурного наследия
Сегодня, 16:40
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КГИОП признал здание "Ленфильма" объектом культурного наследия

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Сегодня на большей части его площади находится киноцентр "Ленфильм".

Во вторник, 17 декабря, стало известно о том, что КГИОП признал здание "Ленфильма" объектом культурного наследия. Об этом сообщает 78.ru.

Как оказалось, инициатором стал Фонд развития киностудии. Кроме того, соответствующее решение поддержал градоначальник Петербурга Александр Беглов. В итоге заявку подал директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин.

"Ни у кого нет сомнений в том, что здание "Ленфильма" по праву является частью культурного наследия Санкт-Петербурга и одним из символов нашего города",

 — заявил Пичугин.

Старейшая российская киностудия "Ленфильм" основана в 1914 году. В ее павильонах снято снято около 1 500 игровых, документальных, телевизионных фильмов, ставших мировой киноклассикой - "Чапаев", "Дикая собака Динго", "Мой друг Иван Лапшин", "Торпедоносцы", "Собачье сердце", "Депутат Балтики", "Петр Первый", "Дело Румянцева", "Дама с собачкой", "Гамлет", "Король Лир", "Свадьба в Малиновке", "Человек-амфибия", "Золушка" и другие. 

Ранее мы сообщали о том, что сотрудники "Ленфильма" против увольнения директора Эдуарда Пичугина.

Фото:ленфильм/вк

 

Теги: ленфильм, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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