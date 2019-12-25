Инесса Юрченко уходит с поста врио гендиректора "Ленфильма"

Врио генерального директора киностудии "Ленфильм" Инесса Юрченко уходит со своего поста. Об этом сообщила "Фонтанка" 8 сентября.
Известно, что соответствующее распоряжение накануне подписала глава Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко. Юрченко занимала этот пост с февраля 2020 года, сменив Эдуарда Пичугина, и успела разработать план вывода киностудии из долговой ямы. К июлю долг "Ленфильма" перед банком ВТБ составил 2,2 млрд рублей, также Юрченко заявляла о том, что киностудия ищет генерального инвестора для модернизации студии и съемочных площадок.
Представитель Инессы Юрченко на "Ленфильме" Елена Санжарова в комментарии Piter.tv заявила, что "у них такой информации нет, поэтому комментировать не могут".
В середине августа на территории киностудии "Ленфильм" открылось пространство KINO CORNER.
Фото: Piter.TV
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