Инесса Юрченко уходит с поста врио гендиректора "Ленфильма"

Юрченко занимала эту должность с февраля 2020 года.

Врио генерального директора киностудии "Ленфильм" Инесса Юрченко уходит со своего поста. Об этом сообщила "Фонтанка" 8 сентября.

Известно, что соответствующее распоряжение накануне подписала глава Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко. Юрченко занимала этот пост с февраля 2020 года, сменив Эдуарда Пичугина, и успела разработать план вывода киностудии из долговой ямы. К июлю долг "Ленфильма" перед банком ВТБ составил 2,2 млрд рублей, также Юрченко заявляла о том, что киностудия ищет генерального инвестора для модернизации студии и съемочных площадок.

Представитель Инессы Юрченко на "Ленфильме" Елена Санжарова в комментарии Piter.tv заявила, что "у них такой информации нет, поэтому комментировать не могут".

В середине августа на территории киностудии "Ленфильм" открылось пространство KINO CORNER.

Фото: Piter.TV