  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Инесса Юрченко уходит с поста врио гендиректора "Ленфильма"
Сегодня, 15:53
119
himif

Инесса Юрченко уходит с поста врио гендиректора "Ленфильма"

0 0

Юрченко занимала эту должность с февраля 2020 года.

Врио генерального директора киностудии "Ленфильм" Инесса Юрченко уходит со своего поста. Об этом сообщила "Фонтанка" 8 сентября.

Известно, что соответствующее распоряжение накануне подписала глава Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко. Юрченко занимала этот пост с февраля 2020 года, сменив Эдуарда Пичугина, и успела разработать план вывода киностудии из долговой ямы. К июлю долг "Ленфильма" перед банком ВТБ составил 2,2 млрд рублей, также Юрченко заявляла о том, что киностудия ищет генерального инвестора для модернизации студии и съемочных площадок. 

Представитель Инессы Юрченко на "Ленфильме" Елена Санжарова в комментарии Piter.tv заявила, что "у них такой информации нет, поэтому комментировать не могут". 

В середине августа на территории киностудии "Ленфильм" открылось пространство KINO CORNER.

Фото: Piter.TV

Теги: инесса юрченко, ленфильм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии