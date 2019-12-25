"Ленфильм" ищет генерального инвестора для модернизации студии и съемочных площадок

Состояние студии, находящейся в предбанкротном состоянии, удастся стабилизировать в ближайшие три года.

Киностудия "Ленфильм" ищет генерального инвестора, который поможет ускорить обновление съемочных площадок и инфраструктуры киностудии. Об этом в интервью ТАСС рассказала гендиректор компании Инесса Юрченко.

На данный момент киностудия нуждается в финансовом оздоровлении, отметила Юрченко, счета "Ленфильма" арестованы с прошлого года, сумма задолженности перед банком ВТБ измеряется уже в 2 с небольшим миллиардах рублей, также велики долги по 30 проигранным судебным искам. Состояние студии, рассудила Юрченко, удастся стабилизировать в ближайшие три года, но пока "Ленфильм" не может даже создавать фильмы.

В программе финансового оздоровления предполагается выход студии на самоокупаемость в 2025 году. Прежде всего "Ленфильму" необходимо выйти из шаткого предбанкротного состояния и оптимизировать текущие расходы, далее увеличить кинопроизводственные мощности и обновить оборудование, затем перезагрузить арендную политику и наконец реализовать крупные проекты по благоустройству "Ленфильма", внедрить иные источники дохода и сделать киностудию "культурным центром притяжения". Юрченко подчеркнула, что последняя стадия предполагает создание пешеходной улицы, объединяющей пятый павильон и театр "Аквариум", которая могла бы стать новым общественным пространством.

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