"Петербургской старушке" скульптора Шустрова будут искать спонсора

Последнюю работу Шустрова отказалась устанавливать городская администрация.

"Петербургская старушка", последняя работа городского скульптора Романа Шустрова, который умер от коронавируса в минувшем мае, ждет спонсора. Об этом рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на президента фонда "Живая классика" Марину Смирнову.

Забавная женщина в очках и с собачкой на поводке вошла в шорт-лист конкурса "Культурный след", но единственная из 15 работ не получила от петербургской администрации согласия на установку. Старушку планировали поставить на пересечении Прядильного переулка и улицы Лабутина. По словам Смирновой, несмотря на отказ властей организаторы конкурса все еще считают бронзовую старушку важной для города, особенно на фоне истории с коронавирусом и гибелью скульптора.

Сейчас Смирнова вместе с семьей Шустрова обсуждают новые идеи об установке скульптуры в закрытом дворе университета имени Герцена или во дворе Фонтанного дома, а также размышляют о финансировании на саму работу и ее установку, о спонсорах или краудфандинге. Самой скульптуры, подчеркнула Смирнова, пока нет, есть только макет, и готовую работу нужно еще отливать, примерные расходы измеряются 500 тысячами рублей

Хорошо, если бы отозвалась какая-то компания. Мы бы тогда их и прорекламировали, и поставили рядом с памятником табличку, что он установлен за счет нее. Марина Смирнова

После кончины скульптора Piter.TV делился его биографией и самыми запоминающимися работами.

Фото: "Объединение кукольников Санкт-Петербурга" / ВКонтакте