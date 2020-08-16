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В "Ленфильме" открылось пространство KINO CORNER

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На торжественный вечер открытия приглашены петербургские артисты.

В воскресенье, 16 августа, в "Ленфильме" состоялось открытие пространства "Кино Корнер", сообщил корреспондент Piter.TV c места событий. 

Отмечается, что вход организован через шлагбаум с Каменноостровского проспекта через служебный вход. В пространстве появился фудкорт, места для отдыха, на момент публикации проходил мастер-класс по гончарному мастерству. Вечером на открытии выступят петербургские артисты. 

Ранее мы писали, что "Ленфильм" заявил об атаке мошенников на новое пространство Kino Corner.

Видео: Piter.TV

Теги: кино корнер, ленфильм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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