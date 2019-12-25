Аферисты продают билеты на вход в KINO Corner, несмотря на то что он свободный и бесплатный.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что "Ленфильм" заявил об атаке мошенников на новое пространство Kino Corner. Соответствующий пост появился в аккаунте студии в Instagram.

Как оказалось, аферисты продают билеты на вход в новое пространство, несмотря на то что он бесплатный.

К нам поступила информация, что появились аферисты, которые продают билеты на KINO Corner. Мы хотим уберечь вас от обмана и ещё раз повторяем, что вход на KINO Corner свободный и бесплатный. @kinocorner.lenfilm

Напомним, что новое культурно-событийное пространство откроется для всех жителей и гостей города 16 августа. Планируется, что в пространстве появятся арт-инсталляции, сцена и фудтраки.

Ранее мы сообщали о том, как готовятся на "Ленфильме" к открытию пространства Kino Corner.

Фото:lenfilmstudios/instagram