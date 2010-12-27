ВТБ может реструктуризировать долг "Ленфильма"

В банке рассказали о способах решения финансовых проблем киностудии.

Глава ВТБ рассказал, что часть задолженности киностудии "Ленфильм" может быть реструктуризирована банком. Об этом завил Андрей Костин. По словам спикера, сейчас правительство рассматривает комплекс мер, направленные на оздоровление системы петербургской компании.

Он включает в себя целый ряд комплексов государственной поддержки и улучшения собственных показателей, потому что есть претензии к менеджменту добавил предприниматель

Костин добавил, что скорее всего "Ленфильму" дадут еще какое-то время, чтобы студия могла погасить долг. Финансовые вопросы компании обсуждались на приеме у помощника президента России Андрея Белоусова. В частности, рассматривалась возможность получения государственной субсидии, проблемы по авторским правам.

Напомним, что по отчетам "Ленфильма", кредитное соглашение с ВТБ заключено в 2013 году. Киностудия взяла 1,53 млрд рублей. Основная часть денег пошла на закупку необходимого оборудования.

Ранее Piter.tv писал о том, что топ-10 богатейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей.

Фото: Piter.tv

