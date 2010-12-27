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Правительство РФ может выделить субсидию "Ленфильму"
Сегодня, 22:47
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nadezhda_sib

Правительство РФ может выделить субсидию "Ленфильму"

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Долг кинокомпании составил около 2 млрд рублей.

"Ленфильм" выделят субсидии в размере 500 млн рублей. В октябре налоговая служба заблокировала сразу четыре счета киностудии. Президент России Владимир Путин поддержал решение о государственной поддержке, сообщила "Фонтанка.ру". 

В 2013 году "Ленфильм" получил банковскую ссуду на сумму 1,5 млн рублей под 10,15% годовых сроком на 10 лет. К октябрь 2019 года задолженность достигла цифры более, чем в 2 млрд. 

Глава государства посоветовал банку ВТБ дать киностудии рассрочку на выплату кредита. При этом сумма гос.поддержки может составить около 500 млн рублей. 

В сентябре появилась информация о том, что Федор Бондарчук попросил Путина помочь "Ленфильму" погасить кредит в 1,5 млрд рублей. 

Фото: Ленфильм / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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