Правительство РФ может выделить субсидию "Ленфильму"

Долг кинокомпании составил около 2 млрд рублей.

"Ленфильм" выделят субсидии в размере 500 млн рублей. В октябре налоговая служба заблокировала сразу четыре счета киностудии. Президент России Владимир Путин поддержал решение о государственной поддержке, сообщила "Фонтанка.ру".

В 2013 году "Ленфильм" получил банковскую ссуду на сумму 1,5 млн рублей под 10,15% годовых сроком на 10 лет. К октябрь 2019 года задолженность достигла цифры более, чем в 2 млрд.

Глава государства посоветовал банку ВТБ дать киностудии рассрочку на выплату кредита. При этом сумма гос.поддержки может составить около 500 млн рублей.

В сентябре появилась информация о том, что Федор Бондарчук попросил Путина помочь "Ленфильму" погасить кредит в 1,5 млрд рублей.

Фото: Ленфильм / VK