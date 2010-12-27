У киностудии долг на сумму свыше 7 млн рублей.

Во вторник. 22 октября, стало известно, что Федеральная налоговая служба заблокировала сразу четыре счета "Ленфильма". Об этом сообщает ТАСС.

Наименование налогоплательщика: АО "Киностудия "Ленфильм". Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются сказано на сайте ФСН

Как оказалось, у киностудии имеется долг на сумму свыше 7 млн рублей. Напомним, что в прошлом году "Ленфильм" выплатила 31,4 млн рублей в качестве налогов и сборов.

Старейшая российская киностудия "Ленфильм" основана в 1914 году. В ее павильонах снято снято около 1 500 игровых, документальных, телевизионных фильмов, ставших мировой киноклассикой - "Чапаев", "Дикая собака Динго", "Мой друг Иван Лапшин", "Торпедоносцы", "Собачье сердце", "Депутат Балтики", "Петр Первый", "Дело Румянцева", "Дама с собачкой", "Гамлет", "Король Лир", "Свадьба в Малиновке", "Человек-амфибия", "Золушка" и другие.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге определили виновных в кризисе российского кино.

Фото:ленфильм/вк