В Петербурге определили виновных в кризисе российского кино

Среди главных причин – недостаток идей и непрофессионалы.

Непрофессионалы, отсутствие идей и финансирования – эти и многие другие причины кинокризиса критики и знатоки киносферы вынесли на обсуждении "Экспертного клуба Петербурга".

Заслуженный артист РФ, кинорежиссер и сценарист Александр Строев считает виновными в угасании хорошего кино федеральные киностудии и продюсеров.

"Генеральный директор киностудии "Ленфильм" не читает сценарии. Киностудия не снимает ничего. Это центральная киностудия Санкт-Петербурга. Ничего не происходит, никому ничего не надо, ничего не интересно. Как только началось продюсерское кино, искусство умерло", – отметил Строев.

Также режиссер добавил, что в кино появилось много не имеющих отношения к самому кино людей, которые пытаются снимать фильмы, если у них есть деньги.

Актер Яков Шамшин нашел причины снижения качества кино в непрофессионалах. По его мнению, люди без профильного образования и способностей занимаются съемками, но ничего хорошего из этого не рождается. А актер Иван Диденко уверен, что к профессии пропали требования в целом. Режиссер отметил серость идей и европейского, и американского кино.

"Кризис жанра, того, о чем можно высказаться – он везде. Другой вопрос, что в России он сказывается в большей степени", – сказал Диденко.

Также проблемы с кинематографом, по его словам, кроятся в переходе зрительского внимания на современные платформы в виде соцсетей и видеохостингов. Кино теряет воздействие на аудиторию. Диденко считает, что людям не хватает достойных фильмов. Специалист по репертуару киноцентра "Родина" Алексей Недвига подтвердил, что зритель тянется к проблемному, серьезному кино – он предоставил статистику по кассовым сборам киноцентра.

Другие выступающие отметили недостаток финансирования и даже "мозгов" у современных зрителей. По мнению одного из спикеров, доктора философских наук Вячеслава Корнева, нужно смотреть в будущее, не следя за деньгами. За тенденцией к ценности просмотров и скачиваний кроется важность идей.

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