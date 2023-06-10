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Михалков заявил, что Россия не должна выдвигать свой фильм на "Оскар"
Сегодня, 9:34
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Михалков заявил, что Россия не должна выдвигать свой фильм на "Оскар"

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По его словам, если это будет фильм, который "унижает свою страну", то у него есть шансы на победу.

Председатель Союза кинематографистов РФ и режиссер Никита Михалков заявил, что Россия не должна выдвигать свой фильм на премию "Оскар". Об этом он написал в своей колонке для ТАСС.

По мнению Михалкова, картина, которая понравится России, вряд ли получит награду. Режиссер подчеркнул, что если это будет фильм, который "унижает свою страну", то у него есть шансы на победу.

Тогда есть все шансы получить премию в Каннах, в Венеции, в Берлине, получить "Оскар", но за этим же вообще нет оценки искусства! Никита Михалков, режиссер

Ранее Михалков назвал русский язык достоянием народа.

Фото: pxhere.com (Robert Couse-Baker)

Теги: кинематограф, никита михалков, оскар, россия
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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