По его словам, на русском языке были написаны величайшие произведения.

Народный артист РСФСР Никита Михалков назвал русский язык достоянием народа. Об этом он заявил на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, на русском языке были написаны величайшие произведения. Михалков подчеркнул, что можно знать только писателя Александра Пушкина и пноиманить все вопросы бытия человечества. Артист отметил, что русским языком следует гордиться.

Ранее мы сообщали, что в Госдуму внесли законопроект о переименовании трех городов Чечни.

Видео: Дума ТВ