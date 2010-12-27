В сети появились изображения обновленного Соника

Ранее авторы картины опубликовали образ Соника, который раскритиковали фанаты игры.

В среду, 16 октября, в сети появились кадры обновленного ежа Соника из культовой игры SEGA. Соответствующими изображениями поделился пользователь "BestInTheGalaxy" в Twitter.

Напоним, что ранее киностудия Paramount Pictures выпустила трейлер фильма о Сонике. Пользователи раскритиковали образ знаменитого ёжика, поэтому компания решила перерисовать персонаж.

Художественный фильм "Соник в кино" с совмещением живых актеров и анимации снял кинорежиссер Джефф Фаулер . Сценарий для фильма написали Патрик Кэйси , Уорм Миллер и Орен Юзиэл . Главные роли в фильме исполнили Бен Шварц и Джим Керри.

Премьера фильма в России состоится 7 ноября 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что финал нового "Терминатора" растрогал режиссера до слез.

Фото:@BestInTheGalaxy/Twitter