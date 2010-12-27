  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В сети появились изображения обновленного Соника
Сегодня, 10:24
112
IRINA_CHALKINA

В сети появились изображения обновленного Соника

0 0

Ранее авторы картины опубликовали образ Соника, который раскритиковали фанаты игры.

В среду, 16 октября, в сети появились кадры обновленного ежа Соника из культовой игры SEGA. Соответствующими изображениями поделился пользователь "BestInTheGalaxy" в Twitter. 

Напоним, что ранее киностудия Paramount Pictures выпустила трейлер фильма о Сонике. Пользователи раскритиковали образ знаменитого ёжика, поэтому компания решила перерисовать персонаж.

Художественный фильм "Соник в кино" с совмещением живых актеров и анимации снял кинорежиссер Джефф Фаулер. Сценарий для фильма написали Патрик КэйсиУорм Миллер и Орен Юзиэл. Главные роли в фильме исполнили Бен Шварц и Джим Керри.

Премьера фильма в России состоится 7 ноября 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что финал нового "Терминатора" растрогал режиссера до слез.

Фото:@BestInTheGalaxy/Twitter

 

Теги: джим керри, кино, культура, новости культуры, соник
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии