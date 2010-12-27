В сети появились изображения обновленного Соника

В среду, 16 октября, в сети появились кадры обновленного ежа Соника из культовой игры SEGA. Соответствующими изображениями поделился пользователь "BestInTheGalaxy" в Twitter.
Напоним, что ранее киностудия Paramount Pictures выпустила трейлер фильма о Сонике. Пользователи раскритиковали образ знаменитого ёжика, поэтому компания решила перерисовать персонаж.
Художественный фильм "Соник в кино" с совмещением живых актеров и анимации снял кинорежиссер Джефф Фаулер. Сценарий для фильма написали Патрик Кэйси, Уорм Миллер и Орен Юзиэл. Главные роли в фильме исполнили Бен Шварц и Джим Керри.
Премьера фильма в России состоится 7 ноября 2019 года.
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Фото:@BestInTheGalaxy/Twitter
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