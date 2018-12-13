Главный злодей, доктор Эггман лишился своих шикарных рыжих усов и лысины.

В сети появился первый трейлер "Соника в кино". Дебютный тизер рассказывает о приключениях антpопомоpфного высокоскоростного ежа, который умеет говорить и громко орать.

Главного злодея серии Sonic the Hedgehog, доктора Эггмана, сыграл Джим Керри. В экранизированной версии персонаж лишился шикарных рыжих усов и лысины. Сам Соник выглядит немного пугаеще. Однако это не мешает ему зрелищно уничтожать суперновую технику Эггмана и прыгать по ракетам.

Художественный фильм "Соник в кино" с совмещением живых актеров и анимации снял кинорежиссер Джефф Фаулер. Сценарий для фильма написали Патрик Кэйси, Уорм Миллер и Орен Юзиэл. Главные роли в фильме исполнили Бен Шварц и Джим Керри. Премьера фильма в России состоится 7 ноября 2019 года.

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Видео: YouTube / Paramount Pictures Россия