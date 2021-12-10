Фильм выйдет в РФ в марте следующего года.

Американская киностудия Paramount Pictures поделилась первым трейлером второй части "Соник в кино". Предварительный релиз сиквела проекта опубликован на официальном YouTube-канале. В России выход полномасштабной картины запланирован на 31 марта 2022 года.

Создатели рассказали о том, что во второй части появится персонаж Наклз, которого в оригинальном дубляже озвучит актер Идрис Эльба (известен по фильмам "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Тем больнее падать"). При этом Джим Керри ("Маска", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных") вернётся к исполнению роли Доктора Эггмана.

Ранее в СМИ появился постер фильма.

Новый геймплейный трейлер перезапуска Saints Row показали на The Game Awards 2021.

Фото и видео: Paramount Pictures

