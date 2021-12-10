Релиз проекта состоится 23 августа следующего года.

Новый геймплейный трейлер перезапуска Saints Row показали на The Game Awards 2021. Ролик разместили разработчики Deep Silver совместно с Volition во время торжественной церемонии в США. Видео компьютерной игры посвящено непосредственно игровому процессу. Создатели пообещали клиентам подарить им новый уникальный город для прохождения. а также улучшенные возможности.

В трейлере зрителей знакомят с некоторыми участниками банды "Святых". Перезапуск проекта Saints Row сохраняет в себе фирменное безумие игровой серии, которое позволяет устроить беспредел на городских улицах. Однако теперь действия для игроков станет больше. В его распоряжении окажутся мощные пушки и необычные автомобили и другие транспортные средства.

Напомним, что официальный релиз компьютерной игры Saints Row запланирован на 23 августа 2022 года. Проект выйдет на персональных компьютерах, игровых консолях PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X.

Paramount показала тизер сериала-экранизации игры Halo.

Фото и видео: YouTube / Saints Row