Вышел геймплей приключения Frozen Ship

Релиз игры состоится в третьем квартале 2025 года.

Отечественная студия Nionetix представила геймплейный трейлер приключенческого симулятора Frozen Ship.

Действия игры происходят в заснеженной пустоши. Игроку предстоит отыскать место для основания колонии. В состав экспедиции войдут 20 человек и большой снегоход, который внешне похож на корабль. В игре предстоит следить за техническим состоянием транспорта и самочувствием команды. Релиз игры состоится в третьем квартале 2025 года. Она будет доступна в Steam и на игровой площадке VK Play.

Ранее Marvel представила новый трейлер фильма "Громовержцы".

Видео: ВКонтакте / Frozen Ship