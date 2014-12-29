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Вышел первый геймплейный трейлер игры "Земский собор"

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Релиз новинки состоится 4 ноября.

Студия Cyberia Nova представила первый геймплейный трейлер игры "Земский собор". Новинка является спин-оффом "Смуты", вышедшей в апреле 2024 года.

События игры развернутся в 1613 году. В центре истории окажется казак по имени Кирша. Ему предстоит окунуться в политические интриги, когда  представители различных сословий Русского царства собрались вместе, чтобы выбрать нового царя. Релиз новинки состоится 4 ноября. Владельцы "Смуты" смогут получить спин-офф бесплатно.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер игры Sonic Racing: CrossWorlds.

Видео: ВКонтакте / Смута | Земский собор

Теги: cyberia nova, геймплей, земский собор, игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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