Вышел новый трейлер игры Sonic Racing: CrossWorlds

Релиз состоится 25 сентября.

Студия Sega представила новый трейлер гоночной игры Sonic Racing: CrossWorlds. В нем показали геймплей грядущей новинки.

Игроки смогут поучаствовать в гонках с участием вселенной ежа Соника. Также здесь появятся персонажи из популярных мультсериалов "Губка Боб" и "Черепашки-ниндзя".

Отмечается, что игра будет похожа на гонку с большим количеством модификаций. Ее релиз состоится 25 сентября на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Избавь меня от небытия" про Брюса Спрингстина.

Видео: YouTube / Sonic the Hedgehog