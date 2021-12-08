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Paramount показала тизер сериала-экранизации игры Halo

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Трейлер проекта будет показан на The Game Awards.

Paramount показала тизер сериала-экранизации игры Halo. В кадре зрители заметили новое боевое оружие и броню, которой будут обладать солдаты будущего. Полноценный трейлер проекта будет анонсирован во время проведения премии The Game Awards 2021. Презентация самой игры запланирована на канале студии в 2022 году. Основными персонажами истории станут актер Пабло Шрайбер из "Прослушки" и актриса Джен Тейлор, которая озвучивала Кортану в самой игре.

Напомним, что торжественная церемония The Game Awards начнется  10 декабря в 04 часа утра по московскому времени. Во время шоу организаторы также обещают удивить поклонников компьютерных игр приблизительно 40 новыми проектами и премьерами на уровне Elden Ring.

"Игра в кальмара" стал сериалом года по версии Gotham Awards.

Фото и видео: Twitter/Halo on Paramount+

 

Теги: halo, the game awards, компьютерная игра, тизер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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