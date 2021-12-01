"Игра в кальмара" стал сериалом года по версии Gotham Awards

Награду на торжественной церемонии вручили режиссеру проекта.

"Игра в кальмара" стал сериалом года по версии независимой кинопремии Gotham Awards. Об этом рассказали представители NME. Южнокорейское телешоу от стримингового сервиса Netflix получило свою первую крупную награду в США.

Когда я писал сценарий 12 лет назад, в 2009 году, я старался изо всех сил, но никому он тогда не понравился. Мне сказали, что сериал получился слишком жестоким, абсурдным, странным. режиссер Хван Дон Хек

Режиссер добавил, что после того, как проект вышел в эфир, сериал потребовалось менее 12 дней для того, чтобы стать №1 в мире. В NME уточнили, что триллер также претендует на звание "Лучшее шоу" на церемонии People"s Choice Awards, которая запланирована на 8 декабря. "Игра в кальмара" будет выдвинут на премию "Эмми". Ее вручение состоится в сентябре 2022 года.

Напомним, что сериал рассказывает историю 456 человек, погрязших в долгах. Все участники соглашаются пройти жестокие детские игры, чтобы получить крупный денежный приз. Проект посмотрели свыше 142 миллиона семей, а сервису "Игра в кальмара" принес 896 миллионов долларов.

В CS:GO появилась карта по мотивам сериала "Игра в кальмара".

Фото и видео:The Gotham Film & Media Institute

