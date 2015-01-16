В CS:GO появилась карта по мотивам сериала "Игра в кальмара"

Инсайдер поделился кадрами из шести южнокорейских игр в CS:GO.

В мастерской Steam для CS:GO появилась пользовательская карта по мотивам сериала "Игра в кальмара". Об этом в собственном Twitter-аккаунте рассказал известный блогер Максим GabeFollower Полетаев. Он презентовал небольшой ролик по локации. Известно, что пользователи игры могут принять участие в шести испытаниях. Речь идет о таких соревнованиях как "Тише едешь, дальше будешь", "Сахарные соты", "Перетягивание каната", "Стеклянные шарики", "Стеклянные классики", а также "Игра в кальмара". Все эти игры использовались создателями популярного проекта от Netflix.

Авторы карты также запустили собственный публичный сервер. Он придуман для игры небольшими командами для одиночек, которые не смогли найти себе партнеров.

"Игру в кальмара" с призом в 456 тысяч долларов воссоздали в Южной Корее.

Фото и видео: Twitter / Gabe Follower

