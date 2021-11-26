Организатор потратил на мероприятие три млн долларов.

"Игру в кальмара" с призом в 456 тысяч долларов воссоздали в Южной Корее. Такое шоу придумал блогер MrBeast (известный также под именем Джеймс Дональдсон), который разместил ролик на собственном YouTube-канале. Он решил организовать альтернативную версию соревнований.

Известно, что как и в популярном сериале, блогер пригласил 456 случайных добровольцев пройти испытания, напоминающие те, которые были в сериале. При этом все игры были максимально безопасными для игроков. Например, в финальной схватке добровольцы должны были бегать под музыку вокруг стула, а победителем становился тот, кто успевал последним сесть на место по завершению музыкального отрывка.

Ролик на данный момент набрал около 50 миллионов просмотров, а также более пяти миллиона лайков за несколько часов. На организацию турнира у блогера ушло примерно три с половиной миллиона долларов. Два из них были потрачены на декорации и их монтаж, а полтора — на призы.

"Водоканал" опубликовал "туалетный ролик" в стиле "Игры в кальмара".

Фото и видео: YouTube / MrBeast

