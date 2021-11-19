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"Водоканал" опубликовал "туалетный ролик" в стиле "Игры в кальмара"

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Акция направлена на борьбу с засорами в канализации и на формирование ответственного подхода к проблемам экологии.

Специалисты петербургского "Водоканала" в честь Всемирного дня туалета выпустил ролик по мотивам популярного сериала "Игра в кальмара". Видео опубликовано в социальных сетях предприятия.

Акция направлена на борьбу с засорами в канализации и формирование ответственного подхода к проблемам экологии.

Мы обслуживаем почти 700 городских общественных туалетов и знаем, что засор — это большая проблема.

"Водоканал"

Также специалисты предприятия нарисовали постеры с напоминанием о том, что туалет и канализация не одно и тоже. В туалет можно выбрасывать только туалетную бумагу.  На одном постере нарисована плачущая нерпа, на другом баскетболист Майкл Джордан, забрасывающий клочок бумаги в корзину. Постеры предлагается распечатать и повесить в туалете на предприятии или в другом учреждении.

Ранее стало известно, что "Водоканал" реконструирует дождевую и канализационную сеть на севере Петербурга.

Фото и видео: Водоканал

Теги: водоканал, туалет
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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