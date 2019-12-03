"Водоканал" реконструирует дождевую и канализационную сеть на севере Петербурга

Работы проводятся в связи с высоким уровнем износа канализационной сети.

ГУП "Водоканал" Петербурга проводит масштабную и комплексную реконструкцию дождевой и хозяйственно-бытовой канализационной сети протяженностью почти 6 км на границе Калининского и Выборгского районов Петербурга.

Ремонт проводят из-за высокого уровняла износа канализационной сети. Горожане много раз подавали заявки из-за просадок на проезжей части на "горячую линию". Отмечается, что реконструкция улучшит комфорт жителей Калининского и Выборгского района.

Специалисты выполнят санацию участков дождевой и хозяйственно-бытовой канализационной сети общим объемом 3,8 км и диаметром от 250 до 1200 мм. Рабочие проложат почти 2 км нового дождевого канализационного трубопровода диаметром 1200 мм.

Отмечается, что в процессе санации в трубопровод монтируется полимерный рукав, который позже затвердевает. Сейчас завершается санация отрезка сети дождевой канализации на одном из участков вдоль трамвайных путей диаметром 250-315 мм – выполнено 850 м из 1 км. Близка к завершению и санация отрезка сети хозяйственно-бытовой канализации диаметром 400-600 мм – 899 м из 964 м.

Суммарно по обеим сторонам проложено 700 м канализационного трубопровода диаметром 1200 мм. В конце ноября начнутся работы по санации дождевой канализационной сети диаметром 1200 мм.

Работы выполнены на 42%.

Фото: Piter.tv