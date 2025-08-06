Вышел новый гемплейный трейлер Mafia: The Old Country

Релиз новинки состоится 8 августа.

Студии 2K и Hangar 13 представили новый гемплейный трейлер Mafia: The Old Country. На опубликованном видео показали поездки на автомобилях и лошадях.

События игры, входящей во франшизу Mafia, развернутся в Сицилии начала XX века. В центре сюжет окажется герой по имени Энцо Фавара, который мечтает о хорошей жизни и попадает в преступную группировку дона Торризи. Релиз Mafia: The Old Country состоится 8 августа. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее мы сообщали, что вышел первый геймплейный трейлер игры "Земский собор".

Видео: YouTube / Mafia Game