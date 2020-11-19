Джим Керри планирует завершить актерскую карьеру

Голливудский актер, что сделал в кино достаточно.

Американский актер Джим Керри планирует завершить свою профессиональную карьеру в Голливуде. Такой информацией лауреат двух премий "Золотой глобус" поделился во время интервью с местной журналисткой, размещенном на YouTube-странице новостного портала Access. Он пообщался с прессой в преддверии выхода в широкий прокат картины Sonic the Hedgehog 2 ("Соник-2"). Комик отметил, что его намерения покинуть киноиндустрию "достаточно серьезные".

Будет зависеть от ситуации. Если ангелы принесут мне сценарий, написанный золотыми чернилами, по которому я пойму, что эта картина должна быть представлена миру, тогда, возможно, я приму в ней участие. С меня достаточно. Я сделал достаточно. Я все.

Джим Керри, актер

Напомним, что 17 января 2022 года Джимму Керри исполнилось 60 лет. Он снялся в более чем 60 ролях в кино и телевизионных фильмах. Большинство зрителей знакомо с творчеством артиста по комедийным проектам. Однако наиболее интересными работами для себя Керри считает трагикомедию "Шоу Трумена" (1998) и фантастическую мелодраму "Вечное сияние чистого разума" (2004).

Вышел финальный трейлер сиквела "Соник 2 в кино".

Фото и видео: YouTube / Access