Сериал "Шучу" с Джимом Керри закрыли после двух сезонов

Премьера трагикомедии состоялась в октябре 2018 года.

Канал Showtime объявил о закрытии трагикомедии Мишеля Гондри "Шучу" (Kidding) после двух сезонов. Об этом пишет Deadline.

Причины закрытия сериала не указаны. В официальном заявлении представители канала поблагодарили всех, кто был причастен к шоу за "блестящую и неутомимую работу".

Премьера сериала "Шучу" состоялась в октябре 2018 года. Главную роль в нем исполнил любимчик публики, известный американский актер Джим Керри. Он сыграл ведущего сверхпопулярной детской кукольной передачи Джеффа Пиччирилло, который переживает экзистенциальный кризис. Он способен развеселить любого. Но как тут улыбаться, когда собственный брак трещит по швам, а семейная жизнь летит под откос?

В арсенале сериала две номинации на премию "Золотой глобус" – "За лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле" (Джим Керри) и "За лучший комедийный сериал".

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Видео: YouTube / Amediateka