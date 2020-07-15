Amazon купил сериал "Мылодрама"

Первый сезон уже доступен на платформе по всему миру.

Телеканал "Пятница" холдинга "Газпром-медиа" продал права на показ сериала "Мылодрама" стриминговому сервису Amazon Prime Video. Об этом пишет "Коммерсант".

Первый сезон сериала под названием Melodrama уже появился на платформе и доступен для просмотра с субтитрами по всему миру (кроме России и стран СНГ). Позже Amazon разместит на своем сервисе второй сезон. Телеканал "Пятница" продавал права на сериал напрямую, сумма сделки не разглашается.

Оба сезона "Мылодрамы" с Сергеем Буруновым в главной роли вышли в эфир в 2019 году. Затем канал выложил все эпизоды без купюр на YouTube и видеосервисе Premier.

По сюжету совет директоров телеканала, переживающего кризис, решает обрушить акции, чтобы дешево их скупить. На должность генерального директора нанимают автозаправщика-недотепу и доверяют ему съемки сериала. В короткие сроки горе-начальнику удается создать хаос в эфире и установить свои порядки в медиабизнесе. Неожиданно сериал, который по плану должен был стать величайшим провалом, приносит грандиозный успех.

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Видео: YouTube / HD трейлеры 720