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Технику на 500 тыс. рублей украли из багажа ведущих телеканала "Пятница"
Сегодня, 14:30
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Технику на 500 тыс. рублей украли из багажа ведущих телеканала "Пятница"

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Российских телевизионщиков обокрали на рейсе авиакомпании Emirates.

У съёмочной группы телеканала "Пятница" после перелёта рейсом Emirates пропало оборудование. Технику стоимостью около 500 тыс. рублей могли похитить из сданных в багаж чемоданов, рассказала в соцсетях видеооператор канала Мария Висмут.

Сотрудник телеканала и ведущая программы "Белая Амазонка" Алина Вавилонская летели из Йоханнесбурга в Москву в ночь с 4 на 5 сентября. По прилёте они обнаружили, что из их чемоданов исчезли камеры, экшен-камера GoPro, дрон и объективы.

После обращения в Emirates девушкам предложили оформить жалобу на официальном сайте авиакомпании. Также там сослались на возможную ответственность сотрудников аэропорта. Пострадавшие обратились с заявлением в полицию.

Ранее мы сообщали, что женщина похитила годовалого ребенка у бывшего мужа во время драки в Пулково.

Фото: Piter.tv

Теги: emirates, белая амазонка, телеканал пятница
Категории: Новости России, Лента новостей, Происшествия,

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