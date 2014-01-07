На "Пятнице" стартовало новое шоу "Тик Ток Талант"

Ведущими проекта стали Регина Тодоренко и Роман Каграманов.

В четверг, 25 марта, на телеканале "Пятница" стартовало новое шоу "Тик Ток Талант". Ведущими проекта стали Регина Тодоренко и Роман Каграманов. Кресла постоянных членов жюри заняли Лариса Гузеева и Дима Билан. От выпуска к выпуску к ним будут присоединяться различные TikTok-блогеры: Даня Милохин, Аня Покров, Артур Бабич, Стас Круглицкий и другие.

Кастинг участников проводился несколько месяцев. Желающие принять участие в шоу должны были продемонстрировать свои таланты в видеороликах в TikTok. Все записи публиковались с хэштегом #тиктокталант. Отборочные туры покажут в эфире телеканала.

Ранее авторы шоу "Маска" рассекретили имя участника, который следующим покинет проект.

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