Авторы шоу "Маска" рассекретили имя участника, который следующим покинет проект

Рядом с ведущим Вячеславом Макаровым заметили край костюма с белым крылом.

Создатели шоу "Маска" на НТВ случайно раскрыли имя участника, который уйдет из программы в следующем выпуске. Спойлер проглядели в ролике-анонсе.

Так, рядом с ведущим Вячеславом Макаровым заметили край костюма с белым крылом. Поклонники предположили, что это может быть Единорог.

По этому поводу в сети вспыхнули обсуждения. Пользователи интернета строят догадки, случайность это или намеренный ход.

Новый сезон шоу "Маска" стартовал на телеканале НТВ в феврале 2021 года. На данный момент из программы ушли пять участников. Светлана Хоркина выступала в маске Черной Пантеры, Азиза – Пингвина, Иосиф Пригожин – Ананаса, Ольга Бузова – Розовой Пантеры и Юрий Стоянов – Банана.

Ранее в сеть слили имена всех участников шоу "Маска" на НТВ.

Фото: кадры из шоу "Маска" на НТВ