В сеть слили имена всех участников шоу "Маска" на НТВ

Поклонники шоу уверены, что это фейковая информация.

На странице "Википедии" рассекретили предполагаемые имена звезд, которые участвуют в самом интригующем проекте российского телевидения "Маска". Об утечке данных стало известно создателям шоу, список вскоре удалили, однако он уже успел распространиться по интернету.

Судя по опубликованным данным, в "Маске" принимают участие Иван Дорн, Тимати, Оскар Кучера, Сергей Минаев, Ирина Дубцова, Елена Терлеева и Юлия Паршута. Разоблачение звезд вызвало волну разочарования среди поклонников проекта. Многие из них не поверили в достоверность списка, назвав его фейковым.

В частности, телезрители не верят, что за образом Белого Орла скрывается рэпер Тимати. Сейчас музыкант отдыхает на Мальдивах. Кроме того, недоверие вызвала информация, что в костюме Неваляшки выступает Сергей Минаев.

Стоит отметить, что имена пяти участников уже рассекретили. Так, Светлана Хоркина выступала в маске Черной Пантеры, Азиза – Пингвина, Иосиф Пригожин – Ананаса, Ольга Бузова – Розовой Пантеры и Юрий Стоянов – Банана.

Ранее Юрий Стоянов назвал пыткой выступления на шоу "Маска".

Фото: Instagram / maskantv