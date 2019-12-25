Иван Ургант сравнил жюри шоу "Маска" с судьями "Золотого глобуса"

Он посоветовал американцам брать пример именно с них.

В среду в эфир Первого канала вышел очередной выпуск авторского шоу Ивана Урганта "Вечерний Ургант". По традиции в начале программы ведущий прокомментировал актуальную повестку дня. В частности, он не смог оставить без внимания отказ Тома Круза от всех своих "Золотых глобусов".

Актер отказался от престижной награды из-за того, что в жюри Ассоциации иностранной прессы, вручающей "Золотой глобус", нет расового разнообразия. Ургант пошутил, что американцам в этом деле стоит брать пример с некоторых российских шоу, например, "Маски" на НТВ.

"Потому что там представлены все: и мужчины, и женщины, и трансгендеры, и Валерия, и Тимур Родригез, и Регина Тодоренко", - отметил Ургант.

Это не первый раз, когда Иван высмеивает популярное музыкальное шоу телеканала НТВ. Не так давно он пошутил над реакцией Филиппа Киркорова, который закричал, увидев своего отца в образе Султана в первом сезоне. Ургант отметил, что именно так реагировали бы в Болгарии на высылку из России двух дипломатов, если бы они были отцом и сыном.

Второй сезон шоу "Маска" завершился на НТВ 2 мая. Победителем проекта стал молодой исполнитель Jony, который выступал в образе Крокодила.

Кроме Валерии, Тимура Родригеза и Регины Тодоренко выступления участников оценивали Филипп Киркоров и Александр Ревва, который занял место Гарика Мартиросяна.

Фото: Instagram / urgantcom