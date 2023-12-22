"Наследники" были признаны лучшим драматическим сериалом на "Золотом глобусе"

Также персональные награды получили актеры из сериала.

Четвертый сезон "Наследников" был признан лучшим драматическим фильмом на 81-й церемонии вручения награды "Золотой глобус". Мероприятие прошло в ночь на 8 января в Лос-Анджелесе.

За награду также боролись сериалы "1923", "Корона" (6 сезон), "Одни из нас", "Утреннее шоу" (3 сезон) и "Дипломат". Победу одержали "Наследники", который в прошлом году вышли на HBO с финальным сезоном. Сериал рассказывал о борьбе внутри клана медиамагната Логана Роя.

Отметим, что также персональные награды получили актеры из сериала: Киран Калкин (лучшая мужская роль), Сара Снук (лучшая женская роль) и Мэттью Макфэдьен (лучшая мужская роль второго плана).

Ранее мы сообщали, что фильм "Оппенгеймер" получил главную награду на "Золотом глобусе".

Видео: YouTube / Golden Globes