Певец Jony победил во втором сезоне шоу "Маска"

Во втором сезоне шоу "Маска" победил певец Джахид Афраил оглы Гусейнли (настоящее имя JONY). Артист прятался в костюме крокодила.
По словам артиста, в начале шоу он не думал о победе. Чувство соперничества появилось только в самом конце шоу. Он также отметил, что атмосфера на шоу была очень доброй, а нравы — свободными.
Также певец заявил, что ему было удобно выступать в костюме крокодила. Единственный минус — "натуральная кожаность, из-за которой ощутимо не хватало воздуха".
Ранее мы сообщали о том, что Филипп Киркоров и MARUV выпустили совместный клип на песню KOMILFO.
Видео: Youtube/НТВ
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