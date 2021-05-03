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Певец Jony победил во втором сезоне шоу "Маска"

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По словам артиста, он выкладывался на тысячу процентов в ходе каждого своего выступления на шоу.

Во втором сезоне шоу "Маска" победил певец Джахид Афраил оглы Гусейнли (настоящее имя JONY). Артист прятался в костюме крокодила. 

По словам артиста, в начале шоу он не думал о победе. Чувство соперничества появилось только в самом конце шоу. Он также отметил, что атмосфера на шоу была очень доброй, а нравы — свободными.

Также певец заявил, что ему было удобно выступать в костюме крокодила. Единственный минус — "натуральная кожаность, из-за которой ощутимо не хватало воздуха".

Ранее мы сообщали о том, что Филипп Киркоров и MARUV выпустили совместный клип на песню KOMILFO.

Видео: Youtube/НТВ

 

Теги: маска, певец jony
Категории: Музыка, Культура, Новости России, Лента новостей,

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