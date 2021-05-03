Певец Jony победил во втором сезоне шоу "Маска"

По словам артиста, он выкладывался на тысячу процентов в ходе каждого своего выступления на шоу.

Во втором сезоне шоу "Маска" победил певец Джахид Афраил оглы Гусейнли (настоящее имя JONY). Артист прятался в костюме крокодила.

По словам артиста, в начале шоу он не думал о победе. Чувство соперничества появилось только в самом конце шоу. Он также отметил, что атмосфера на шоу была очень доброй, а нравы — свободными.

Также певец заявил, что ему было удобно выступать в костюме крокодила. Единственный минус — "натуральная кожаность, из-за которой ощутимо не хватало воздуха".

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Видео: Youtube/НТВ