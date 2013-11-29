Филипп Киркоров и MARUV выпустили совместный клип на песню KOMILFO

Премьера трека была приурочена ко дню рождения Киркорова.

В сети появился новый совместный клип Филиппа Киркорова и MARUV. Песня получила название KOMILFO. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале певца.

По сюжету Филиппа Киркорова насильно удерживают в психиатрической больнице. Его медсестрой является певица MARUV.

Известно, что премьера клипа приурочена ко дню рождения Киркорова, которому 30 апреля исполнилось 54 года.

Ранее мы сообщали о том, что Агутин назвал песню Russian Woman от Manizha "стыдной".

Видео: Youtube/Филипп Киркоров