Артист отметил, что это музыкальное произведение пустое и слабое.

Леонид Агутин назвал песню Russian Woman от Manizha "стыдной". Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "А поговорить?".

Артист отметил, что это музыкальное произведение пустое и слабое. По словам Агутина, в песне Russian Woman не за что зацепиться и ее стыдно выставлять на конкурс. При этом музыкант прокомментировал проверку песни Следственным комитетом. Соответствующее решение он также назвал "стыдным" и заявил, что необходимо проверить не певицу, а систему.

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Видео: Youtube/А поговорить?