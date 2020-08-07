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Агутин назвал песню Russian Woman от Manizha "стыдной"

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Артист отметил, что это музыкальное произведение пустое и слабое.

Леонид Агутин назвал песню Russian Woman от Manizha "стыдной".  Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "А поговорить?".

Артист отметил, что это музыкальное произведение пустое и слабое. По словам Агутина, в песне Russian Woman не за что зацепиться и ее стыдно выставлять на конкурс. При этом музыкант прокомментировал проверку песни Следственным комитетом. Соответствующее решение он также назвал "стыдным" и заявил, что необходимо проверить не певицу, а систему. 

Ранее мы сообщали о том, что Владислав Тюкин стал победителем восьмого сезона "Голос. Дети".

Видео: Youtube/А поговорить?

Теги: manizha, агутин
Категории: Новости России, Кино, Культура, Лента новостей,

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