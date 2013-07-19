Piter.tv пообщался с артистом и узнал детали создания новой картины.

Российский певец и музыкант Леонид Агутин представил в Петербурге свой фильм-концерт. Картина получила название "Cosmo Life", похожее название носил и релиз Агутина с гитаристом Элом Ди Меолой в 2005 году. Концерт в центре Гаваны, ставший основой для фильма, прошел 5 лет спустя, а до кинотеатров добрался только сейчас. Премьера состоялась в кинотеатре "Формула Кино" в ТРК "Радуга". Маленькая поклонница творчества артиста даже принесла рисунок.

Сам материал фильма смотрится неожиданно контрастно с тем, что переживает мир сейчас из-за пандемии коронавируса. Во времена закрытых границ авантюра сделать концерт в центре кубинской столицы с музыкантами из разных стран, не всегда даже говорящих на одном языке, кажется приветом из прошлой жизни, где такое было всё ещё возможно. Появления на концерте Омары Портуондо (пожилой участницы Buena Vista Social Club – именно она исполнит с Агутиным "Темную ночь" на испанском) и самого гитариста Ала Ди Меолы добавляют значимости выступлению.

Конечно, всё прошло успешно, но во времена, когда этот концерт был сделан, его преступно мало освещали. Теперь о приключении российского музыканта узнает больше людей.

Корреспондент Piter.tv решил поинтересоваться у Леонида Агутина историей создания картины.

Piter.tv: Расскажите, почему запись столь необычного концерта дошла до зрителей только сейчас?

Леонид Агутин: Нам всем казалось, что мы сделали продукт, который могут посмотреть кубинцы, вынужденные жить вдали от родины – в Соединенных Штатах Америки, в России, в разных местах . Главное, что это будет интересно им, ну и потом, конечно, нашему телевидению. Но пробиться и к тем, и к другим оказалось довольно сложно, руки немного опустились. Этот материал долго лежал "на полке", пока не подросло новое поколение. Вот режиссер, он здесь стоит, Алексей Логвинченко. Они вдвоем с папой сели и смонтировали из всего этого материала фильм-концерт, новое дыхание дали проекту. Главная идея – показывать в кинотеатрах этот фильм – она очень светлая, потому что я сам уже это испытывал, сам смотрел: в кинотеатре было совершенно фантастически. Так ты и попадаешь в эту атмосферу.

Piter.tv: Как вас встретила кубинская публика?

Леонид Агутин: Если представить себе примерно кубинскую жизнь, то это нарисованные от руки афиши, отсутствие какой-то большой рекламы. Так они как-то и собрались на Кафедральную площадь, увидели афишу и пришли. На афише было написано: "Король поп-музыки из Москвы". Невозможно уже было что-то исправлять, потому что писать от руки новые афиши в таком количестве не представлялось возможности. Мне пришлось как-то с этим смириться. Слава богу, что любопытство кубинской публики возобладало.

Piter.tv: А можете вспомнить, каким было ваше первое выступление? Правильно понимаем, что оно было в Петербурге?

Леонид Агутин: Это было первое выступление, когда мне за него заплатили как сольному артисту. Это было в Питере, клуб "Конюшня". Еще была такая телепередача, "Топ-Секрет" называлась. Проходила съемка в СКК и на такую огромную аудиторию, которая кричала и хлопала в независимости от того, знают они тебя или нет. В большом сборном концерте, в таком формате я в первый раз выбежал тоже на сцену. Там был, помню, оператор, звали его Леша. Мы много лет дружили. Он, к сожалению, умер лет 10 назад.

Он снимал меня, когда я выбежал и, при этом, успевал мне говорить: "Спокойно! Не волнуйся!". Он меня в первый раз в жизни видел, он видел, как я нервничаю: "Спокойно! Парень, ты крутой, не волнуйся, все будет хорошо!".

Материал подготовили Дария Андреева, Федор Быков / Piter.tv