Площадка Roof Place объявила о переносах концертов на "Тинькофф Арену"

Сезон будет закрыт 22 сентября.

Сезон адаптации петербургских открытых концертных площадок к новым ковидным условиям продолжается. Организаторы фестиваля музыки на крыше Roof Fest объявили о смене площадки на ближайшие концерты сезона.

Так, сентябрьские выступления Евы Польна, группы "Би-2" и Леонида Агутина пройдут в КСК "Тинькофф Арена". Причем выступления "Би-2" и Леонида Агутина будут проходить дважды в день.

Ева Польна – 16 сентября, начало в 20:00

"Би-2" – 20 сентября, начало в 18:00

"Би-2" – 20 сентября, начало в 21:30

"Би-2" – 21 сентября, начало в 18:00

"Би-2" – 21 сентября, начало в 21:30

Леонид Агутин – 22 сентября, начало в 18:00

Леонид Агутин – 22 сентября, начало в 21:30

Концерты будут проходить с сидячим партером в соответствии с постановлением правительства Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

За каждым гостем, который приобрел билеты до переноса концерта, будет закреплено определенное место, равноценное тому, которое вы было куплено ранее, информация придет на почту. За новостями фестиваля Roof Fest можно следить на сайте фестиваля.

Ранее стало известно, что концерт Риты Дакоты и группы KREC перенесли на состоится в 2022 год. Концерт Ёлки и группы A"STUDIO отменили. Возможно вернуть деньги за билеты.

Фото: предоставлено организаторами