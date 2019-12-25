Концерт KREC в Петербурге перенесли на 2022 год

Ранее концерт переносили с августа на сентябрь.

Площадка Roof Place сообщает о переносе ряда концертов на следующий год. С сегодняшнего дня, 1 сентября, купившие билет на концерт KREC, могут вернуть деньги.

Выступление должно было состояться 13-го сентября, но его перенесли на следующий год. Точная дата пока еще не объявлена. Купленные билеты останутся действительны на новую дату. Дело в том, что концерты численностью более 75 человек могут проводиться только в концертных залах.

Чтобы вернуть средства, нужно будет подать заявление билетному оператору kassir.ru. Все подробности можно узнать в соцсетях "Roof Fest".

Также на 2022-й год перенесли концерты Валерия Меладзе, Сургановой и Оркестры, Полины Гагариной.

Фото: Юрий Мелешко