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Площадка Roof Place сообщила об изменениях в датах концертов
Сегодня, 13:37
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Площадка Roof Place сообщила об изменениях в датах концертов

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Еще несколько концертов были отменены.

Площадка Roof Place продолжает переносить концерты, которые должны были пройти в этом августе. Сегодня стало известно о переносе выступления Риты Дакоты. Информация об этом появилась на странице "Roof Fest" в "ВКонтакте".

Концерт Риты Дакоты состоится в 2022-м году, новая дата станет известна скоро. Билет на старую дату (20 августа) будет действителен. Концерт Ёлки и группы A"STUDIO отменили. Возможно вернуть деньги за билеты. 

Изменения связаны с ограничительными мерами правительства Петербурга, которые будут действовать до конца лета. Проводить концерты численностью свыше 75 человек можно только в концертных залах.

Ранее Piter.TV рассказал о том, куда сходить на этой неделе. 

Архивное фото. Фотограф: Юрий Мелешко

Теги: roof place, концерт, ограничения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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