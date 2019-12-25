Куда сходить в Петербурге на неделе с 9 по 13 августа

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 9 по 13 августа.

Вечера после работы необязательно должны быть заполнены бытовыми делами и обязанностями – в них может быть место прогулкам, вылазкам в театр и кино, походам на концерты и выставки. Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 9 по 13 августа.

Понедельник, 9 августа

Походы в Эрмитаж не могут надоесть даже коренным петербуржцам, почему бы не прогуляться по одному из двух маршрутов музея? Кроме того, нельзя упускать возможность посмотреть на "Прекрасную садовницу" Рафаэля Санти, которую совсем недавно привезли в Петербург из Лувра. Считающееся жемчужиной коллекции французского музея полотно с изображением Мадонны с Младенцем и Иоанном Крестителем дополнило масштабный проект работ Рафаэля и стало продолжением серии "Шедевры музеев мира в Эрмитаже". Картина пробудет в Аполлоновом зале Эрмитажа лишь до 19 сентября. Билеты можно приобрести на сайте или в кассе музея.

Вторник, 10 августа

Во дворе пространства "Третье место" начали устраивать ночные киносеансы под открытым небом. На первый атмосферный просмотр можно попасть уже вечером вторника – показывать будут картину "Герой" иранского режиссера Асгара Фархади, талантливого и отмеченного множеством почетных кинопремий. Фильм, получивший гран-при Каннского фестиваля в этом году, рассказывает о мужчине, увязшем в долгах. Волею судьбы в его руки попадает чужая сумка с золотом, и герой решает отыскать ее настоящего владельца. Только эта история принимает совсем непростой оборот.

Фильм представит кинокритик и искусствовед Зинаида Пронченко, билеты на сеанс можно приобрести здесь.

Среда, 11 августа

Любителям цветов и растений может быть интересна лекция о городском садоводстве от ландшафтного дизайнера Ольги Грицай. В "Открытой гостиной" библиотеки имени Лермонтова специалист расскажет, какие растения можно посадить на балконе, как подобрать для них контейнеры и количество грунта, как уберечь зелень зимой. Грицай даст множество советов по выращиванию цветущих, съедобных, однолетних и многолетних растений, которые помогут сделать ваш открытый балкон зеленым уголком.

Вход свободный. Начало в 18:30, Литейный пр. 17-19.

Четверг, 12 августа

В лофт проекте "Этажи" открывается выставка "Нильский крокодил" художника-мультипликатора Анастасии Нильской. Художник работает в сложном жанре проблемной графики или карикатуры и пишет картинки, граничащие между юмором и правдой. Этот сборник легких и смешных сюжетов поможет отвлечься от дел и улыбнуться. Вход на выставку свободный, экспозиция проработает до конца августа.



Пространство Третий Этаж, Лиговский пр-т, 74.

Пятница, 13 августа

Вечер пятницы недаром становится для многих работяг маленьким праздником – наконец можно расслабиться после загруженной недели. Отметить этот "праздник" можно в компании органной музыки, которая умеет и восхищать, и умиротворять, и в целом оставлять неизгладимое впечатление от мастерства музыкантов. Органный концерт проведут в лютеранской церкви Яани Кирик. А музыкальную программу вечера пока держат в секрете. Билеты можно приобрести здесь.

Начало в 19:00, ул. Декабристов, 54А

Традиционная подборка событий на выходные появится на нашем сайте в пятницу. Следите за обновлениями!

Фото: Piter.TV; скриншот YouTube / The Playlist; unsplash; предоставлено организаторами