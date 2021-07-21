"Прекрасную садовницу" Рафаэля показали в Эрмитаже

В Эрмитаже "Прекрасную садовницу" покажут впервые после реставрации.

В Эрмитаж из Лувра привезли полотно Рафаэля Санти "Прекрасная садовница". Картину должны были выставить в рамках временной выставки "Линия Рафаэля" зимой, но завезти картину в Россию не удалось из-за пандемии.

Во время перевозки картины поддерживают особые условия: любые климатические изменения могут повлиять на структуру дерева.

Сначала было решено перевозить как есть, в исторической раме, правда, после реставрации. А потом сам Лувр изменил решение: потому что рама историческая очень хрупкая у этой картины, нестандартная (имеет полукруглую форму). Поэтому решили сделать специальную климатическую витрину. Та рама, в которой находится картина - климатическая витрина, на самом деле. Это историческая рама,в которую вставили специальную форму, которая повторяет форму картины. Это закрытое стекло, запаянное очень тонкими прокладками. Там абсолютный вакуум, а сзади выставлены специальные климатические установки. Именно поэтому у нас здесь нет большой рамы, а сама рама и есть климатическая витрина, которая поддерживает особый климат. Зоя Купцова, куратор выставки.

Картина останется в Аполлоновом зале на 2 месяца, до 19 сентября.

Ранее стало известно, что Эрмитаж завел аккаунт в TikTok.

Видео, текст: Екатерина Скребцова, Анастасия Сиротина