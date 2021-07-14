Ближе к молодежи: Эрмитаж зарегистрировался в TikTok

За несколько дней в аккаунте Эрмитажа опубликовали пять видеороликов.

Четыре дня назад на просторах популярной среди молодежи платформы TikTok появился новый участник. На этот раз стать ближе к молодежи решил Государственный Эрмитаж.

За несколько дней аккаунт получил голубую галочку верификации, 18,7 тысяч подписчиков и 251,5 тысяч лайков на пять видео в общем.

Первый ролик с названием "Эрмитаж в TikTok!!!" собрал более 600 комментариев, в котором пользователи соцсети выражали восторг и отмечали, что будут ждать новые видео. Отметим, что комментариев с отметкой "понравилось автору" довольно много. Помимо динамичных и "мемных" роликов, судя по всему, в аккаунте будут появляться и ролики с ликбезом. Так, пользователям уже рассказали о Будде и Чаше для подаяния и росписей из Пенджикента.

Ранее мы писали, что Эрмитаж возглавил рейтинг самых упоминаемых российских музеев в мае.

Видео: Эрмитаж / TikTok