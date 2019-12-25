В Эрмитаж из Лувра привезли Мадонну Рафаэля Санти

Посмотреть воочию на шедевр можно с 21 июля до 19 сентября.

Со среды, 21 июля, петербуржцам и гостям города откроется уникальная возможность увидеть "Мадонну с Младенцем и Иоанном Крестителем" (ее также называют "Прекрасная садовница") в Государственном Эрмитаже, куда из Лувра привезли шедевр художника, жившего с 1483 по 1520 годы. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Шедевр эпохи Ренессанса ожидал посетителей в декабре 2020 года и должен был статью частью выставки "Линия Рафаэля. 1520-2020". Карты смешали коронавирусные ограничения, поэтому картина прибыла в Петербург лишь сейчас.

Мы благодарны братскому Лувру за возможность любоваться "Прекрасной садовницей" в эрмитажном стиле – уединенно Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.

Ранее мы писали, что Эрмитаж зарегистрировался в TikTok.

Фото: Википедия, Piter.tv