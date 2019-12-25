В Эрмитаж из Лувра привезли Мадонну Рафаэля Санти

Со среды, 21 июля, петербуржцам и гостям города откроется уникальная возможность увидеть "Мадонну с Младенцем и Иоанном Крестителем" (ее также называют "Прекрасная садовница") в Государственном Эрмитаже, куда из Лувра привезли шедевр художника, жившего с 1483 по 1520 годы. Об этом сообщила пресс-служба музея.
Шедевр эпохи Ренессанса ожидал посетителей в декабре 2020 года и должен был статью частью выставки "Линия Рафаэля. 1520-2020". Карты смешали коронавирусные ограничения, поэтому картина прибыла в Петербург лишь сейчас.
Мы благодарны братскому Лувру за возможность любоваться "Прекрасной садовницей" в эрмитажном стиле – уединенно
Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.
Ранее мы писали, что Эрмитаж зарегистрировался в TikTok.
Фото: Википедия, Piter.tv
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