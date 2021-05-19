Певица призналась в любви к России.

Manizha впервые прокомментировала выход в финал "Евровидения". Девушка представляет Россию на 65-ом международном музыкальном конкурсе, который в 2021 году проводится а Роттердаме. Ранее певица говорила о том, что оскорблена неверием людей в ее композицию. Она напомнила, что группа "Тату" также прошла финал соревнования, исполнив песню на русском языке.

Эти два месяца были истощающими. Да, у нас было много "нелюбителей". Была ксенофобия, да, но главной вещью, которая меня оскорбляла, было то, что люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с этой песней на русском языке. Манижа, певица

Manizha во время пресс-конференции заявила журналистам, что горда тем, что она "русская женщина, которая поет на русском языке". Она призналась в любви к своей стране и призвала исполнителей из РФ чаще петь на родном языке.

Манижа прошла в финал "Евровидения".

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest